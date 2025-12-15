ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಸದ ಕರಾಮತ್ತು: 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹2.50 ಕೋಟಿ ದೋಖಾ

‘ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ’ ಖೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಳವಳ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:58 IST
ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್
Yadgircyber crimeCyber HackCyber attackCyber Police
