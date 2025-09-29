ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ | ‘ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್..’

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ದರ್ಶನಾಪುರ ಭೇಟಿ: ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:52 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:52 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಜಮೀನು
yadagiriHeavy RainFlood Condition

