ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
‘ಹಿಂದೂಗಳು ಜಾತಿ, ಮತ ಮೀರಿ ಒಗ್ಗೂಡಲಿ’

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ; ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:44 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:44 IST
yadagiri

