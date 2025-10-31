ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ: ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗ್ರಹ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:32 IST
ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೋಧನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ ಯರಗೊಳ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ
