ಕೆಂಭಾವಿ: ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು 11 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ನಾಶ

<p><strong>ಕೆಂಭಾವಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ಮಾಳಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕನಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಟಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ 11 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 400 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಇದಿಗ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ವೆಂಕನಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>