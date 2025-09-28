ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ
ಯಾದಗಿರಿ| ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ಪರಿಚಯ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಕೋಶ ಓದು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಣ
ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು ಶಾಸಕ
yadgiriTourism

