ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ವೇದಾಂತದ ಮೆದುಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ದೇಹ ಅವಶ್ಯ: ಪ್ರವಚನಕಾರ ಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಕಂದಗಲ್

ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸೀರತ್ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರವಾದಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು
ಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಕಂದಗಲ್  ಪ್ರವಚನಕಾರ
yadagiriprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT