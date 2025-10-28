BELನಲ್ಲಿ 340 ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ: ಹೀಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

<p>ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 14ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p>ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ : </strong></p><ul><li><p>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್) – 175 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) – 109 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್) – 42 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li><li><p>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್) – 14 ಹುದ್ದೆಗಳು</p></li></ul><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: </strong></p><ul><li><p><strong>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್):</strong> ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿಇ, ಬಿ.ಟೆಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಸಂವಹನ, ದೂರಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು</p></li><li><p><strong>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್):</strong> ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿಇ, ಬಿ.ಟೆಕ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್):</strong> ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿಇ, ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li><li><p><strong>ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್):</strong> ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿಇ, ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ:</strong></p><ul><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು (ನವೆಂಬರ್ 14, 2025 ಕ್ಕೆ).</p></li><li><p>ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ವೇತನ</strong> : </p><p>₹ 40,000 ದಿಂದ ₹1.40,000</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: </strong></p><ul><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ – ₹1,180.</p></li><li><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong> </p><ul><li><p>ಬಿಇಎಲ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ <a href="https://bel-india.in/">bel-india.in</a> ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.</p></li><li><p>ತೆರೆದ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘Careers’ ಅಥವಾ ‘Recruitment‘ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ತೆರೆದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ 2025‘ ಲಿಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. </p></li></ul><p><a href="https://bel-india.in/wp-content/uploads/2025/10/All-India-External-Ad_EN.pdf">ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಸೂಚಿ</a> ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.</p>