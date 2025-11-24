ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ
ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ 6 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ 
