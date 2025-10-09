ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲವೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ: ಇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರೆಗಮಪ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೈಕೋ ಸೈತಾನ್' ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ‘ಸೈಕೋ ಸೈತಾನ್’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ‘ಸೈಕೋ ಸೈತಾನ್’ ಹಾಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. </p>.MARK ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್: 'ಸೈಕ್ ಸೈತಾನ್' ಗೀತೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್.<p>ಇನ್ನು, ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಂಬಲವೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.Bigg Boss 12: ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್.<p><strong>ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಟ್ವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>‘MARK ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ. ಅದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಜವಾದ ಬಾದ್ಶಾಗಳು. ಈಗಲೇ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಪಾತ್ರದ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನ್ನು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>