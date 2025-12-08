ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆ:ಖಾಕಿ ಕೈವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:59 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 9:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ| ಮಲಯಾಳ ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ನಟಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ| ಮಲಯಾಳ ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು
ನಟ ದಿಲೀಪ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌: ವಿಚಾರಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ; ನಟಿಯ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌: ವಿಚಾರಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ; ನಟಿಯ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
CourtKeralaDileepMalayalam actorSexual HarassmentMalayalam film industry

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT