ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ನವೆಂಬರ್‌ 14ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಅನ್ಶುಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ–2' ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ Film Studio: ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್.ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಒಂದೆ ಒಂದು ಸಲ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ\n. <p>ಮೇ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ' ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಎಂಬುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವಗನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಮಾಧವನ್, ಜಾವೇದ್ ಜಾಫೇರಿ ಮತ್ತು ಮೀಜಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಶಿತಾ ದತ್ತಾ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ನ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಗರ್ಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.BBK12: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 2ನೇ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ.ಅಸಭ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಸೆನ್ಸಾರ್; ವಾಸ್ತವ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಡೆ: ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ತೋಟಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಈರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಪಾಲು.ಮಡಿಕೇರಿ | 11 ದಿನ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ; ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಿರತ ದುಡಿಮೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>