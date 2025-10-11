ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ | 11 ದಿನ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ; ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಿರತ ದುಡಿಮೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:07 IST
ದಸರೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
-ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗಣೇಶ್
KodaguDasaraGonikoppalMadikeri DasaraKodagu Dasara

