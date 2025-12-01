<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ರಘು ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧನುಷ್ ಅವರು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 1ರಿಂದ 11ವರೆಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. <br></p><p>ಅದರಂತೆ ಮನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಧನುಷ್ ಅವರು, ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರಕ್ಷಿತಾಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಭಿಷೇಕ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರಘು ಅವರಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>‘ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ಮಾಡದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ’ ? ಎಂದು ರಘು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. <br><br>ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ರಘು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. <br><br>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ನಡುವೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತಾ? ಎಂದು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>