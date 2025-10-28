ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಜಮ್ತಾರಾ2‘ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯ ನಾಯಕ ಸಚಿನ್ ನಿಧನ; ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
