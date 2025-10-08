ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನವಿ: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:45 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PHOTOS: ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
PHOTOS: ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಭೇಟಿಯಾದ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ: ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಭೇಟಿಯಾದ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ: ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Hombale filmsRishab ShettykantaraKantar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT