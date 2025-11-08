ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ತಂಡದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:08 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:08 IST
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅ. 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು.

‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೇಕ್‌ ಕತ್ತಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಫೋಟೊ ಜೊತೆಗೆ ‘ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಋಣಿ. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅಡಿ ಬರಹ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

