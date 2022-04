ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ 2: ಆರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹676 ಕೋಟಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಚಿತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹ 676 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಏ.14ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ₹ 165.37 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ ₹ 139.25 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ₹ 115.08 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ₹ 132.13 ಕೋಟಿ, ಐದನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ₹73.29 ಕೋಟಿ, ಆರನೇ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ₹51.68 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 676.80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ಮನೋಬಲ ವಿಜಯಬಾಲನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#KGF2 with ₹676.80 cr BEATS #Baahubali's lifetime gross of ₹650 cr to become the 8th HIGHEST grossing Indian movie of all time.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 20, 2022