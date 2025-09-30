Video: ಸುದೀಪ್ ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್‌ ನಟನೆಯ ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ‘ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ‘ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‘ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಮಾಸ್ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ‘ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2001–02ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಕಥಾವಸ್ತುವುಳ್ಳ ಚಿತ್ರವೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಜನರು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವೇಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್, ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>