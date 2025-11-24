ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಆಂಜನೇಯನಂತೆ ಇದ್ದೆ: ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:00 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ನಟ ಯೋಗೇಶ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ನಟ ಯೋಗೇಶ್
ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ನಟ ಯೋಗೇಶ್
JaggeshDR RajkumarrajkumarActor JaggeshKannada Film Indstrysandalwood actor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT