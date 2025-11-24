ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಆಂಜನೇಯನಂತೆ ಇದ್ದೆ: ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್

<p>ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br><strong>ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?<br></strong><br>ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಸ್ಯರತ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಗುಣ ನೆನೆದು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಂತೆ ಬೆಳೆದ ನಟರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಂತೆ, ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಸಂತೋಷ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಋಷಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ. ರಾಜಣ್ಣವರಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಆಂಜನೇಯನಂತೆ ಇದ್ದೆ.</p>.ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ನಟ ಯೋಗೇಶ್.<p>1992ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮರೆತಿರುವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಗುರುರಾಜ್ 5 ವರ್ಷದ ಕೈಗೂಸು. ಮಡದಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ನಾನು ರಾಜಣ್ಣನ ಜತೆ ಇದ್ದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣವೂ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>