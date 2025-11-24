ವಿದೇಶದಿಂದ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು: ನಟ ಯೋಗೇಶ್

<p>ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಡೆತನದ ಪಿಆರ್ಕೆ ಆ್ಯಪ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸರಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಪ್ಪು ಜತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಯೋಗೇಶ್, 'ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು. ಅವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅಪ್ಪು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಆ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.</p>.ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ.<p>‘ಶೂಗಳೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಪುನೀತ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ . ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸಹಾಯದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು 'ಹುಡುಗರು', 'ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>