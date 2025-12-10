ನನ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ರುಕ್ಕಮ್ಮ;ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಶುಭಾಶಯ

<p>ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 12) ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ರುಕ್ಕಮ್ಮ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ: ‘ರಣವಿಕ್ರಮ’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ .<p>ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಜತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್, ‘ನನ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ರುಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚಿಯರ್ಲೀಡರ್, ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.‘ಕಾಂತಾರ’ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಶುಭಕೋರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ.<p>‘ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ನಗದಿದ್ದರೂ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೀಯಾ. ನೀನು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ, ನೀನು ನೀನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನ ಸುಖ, ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇನೆ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.<br></p><p>ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ <strong>‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಸೈಡ್ಎ'</strong> <strong>ಅಲ್ಲಿ </strong>ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ‘<strong>ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಸೈಡ್ ಬಿ</strong>‘ ಅಲ್ಲಿ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಸುರಭಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>