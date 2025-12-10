ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನನ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ರುಕ್ಕಮ್ಮ;ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಶುಭಾಶಯ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:21 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ: ‘ರಣವಿಕ್ರಮ’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ: ‘ರಣವಿಕ್ರಮ’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್
ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ: ‘ರಣವಿಕ್ರಮ’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಕಾಂತಾರ’ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಶುಭಕೋರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಕಾಂತಾರ’ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಶುಭಕೋರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ
‘ಕಾಂತಾರ’ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಶುಭಕೋರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ
kannada filmsKannada Film IndustrySandalwood actressactressSinger chaitra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT