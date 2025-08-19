ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
cinema
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ನಟನೆಯ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌’ನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯಾದ ‘ಮುಸ್ತಾಫಾ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:20 IST
ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ 
ಒಬ್ಬರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ 2–3 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
– ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ, ನಟ
SandalwoodCinemaDuniya Vijay

