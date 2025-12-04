ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Sandalwood Actress | ಮಾದಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್‌ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್‌ ಅವರು ‘ಲೂಸಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜತೆ ‘ರಾಟೆ’ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು.

ಕೆಲ ವರ್ಷ ಚಂದನವನದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ 'ಡಾಲಿ' ಧನಂಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಹೆಡ್‌ಬುಷ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

