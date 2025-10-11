ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್: ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಚಿತ್ರಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:15 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ.

ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್  ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಚಿತ್ರ:  @SVC_official ಟ್ವೀಟರ್

ADVERTISEMENT
ಮಹಾನಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾನಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ:  @SVC_official ಟ್ವೀಟರ್

ರವಿಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ರವಿಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು,  ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ:  @SVC_official ಟ್ವೀಟರ್

ಸದ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಡದ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಮುಹೂರ್ತದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸದ್ಯ, ಇನ್ನು ಹೆಸರಿಡದ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಮುಹೂರ್ತದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಚಿತ್ರ:  @SVC_official ಟ್ವೀಟರ್

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ಕಾಡು ಆರಂಭ.. ಪ್ರೀತಿ - ಕ್ರೋಧ - ರಕ್ತ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಒಂದು ಕಾಡು ಆರಂಭ.. ಪ್ರೀತಿ - ಕ್ರೋಧ - ರಕ್ತ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿತ್ರ:  @SVC_official ಟ್ವೀಟರ್

ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ SVC59 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದ ವೇಳೆ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ, ದಿಲ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ SVC59 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದ ವೇಳೆ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ, ದಿಲ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ:  @SVC_official ಟ್ವೀಟರ್

Vijay DeverakondaNew MoviesKeerthi suresh

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT