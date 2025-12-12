ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 11 ತಿಂಗಳ ನಂತರ OTTಗೆ ಬಂದ ಮುಮುಟ್ಟಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ..

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮಲಯಾಳ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮುಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಡೊಮಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೇಡಿಸ್ ಪರ್ಸ್’ ಡಿ.19ರಂದು ಜೀ 5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. </p><p>ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮೋಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಮುಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ತೆದಾರನಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಪತ್ತೆದಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡೊಮಿನಿಕ್(ಮುಮುಟ್ಟಿ) ಹಾಗೂ ವಿಘ್ನೇಶ್(ಗೋಕುಲ್ ಸುರೇಶ್) ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಳೆದು ಹೋದ ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ತನಿಖೆಯಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಿನಿಮಾವು ನಂತರ ಹಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>‘ಡೊಮಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೇಡಿಸ್ ಪರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ ಮೆನನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಡೊಮಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೇಡಿಸ್ ಪರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಮುಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್, ವಿಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಿದ್ದಿಕಿ, ವಿನೀತ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಮಾರ್ಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಸುದೀಪ್ .ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ‘ದೃಷ್ಯಂ–3‘ ಸಿನಿಮಾ...ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ: OTT ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>