ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ರೇಜಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಹಸಿ ಬೇರ್‌ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜತೆಗೆ ಸರ್ಬಿಯಾ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ, ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೇರ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲೇ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಮುಖದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಬೇರ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜತೆಗಿನ ರಣವೀರ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 8ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಬಿಯಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೂವು ಹುಡುಕಾಟ; ಬೇರ್‌ ಗ್ರಿಲ್ಸ್‌ ಸಾಥ್‌

#beargrylls #RanveerSingh Bear Grylls may survive the wild. But will he survive Ranveer Singh? pic.twitter.com/PEqhpcc50i

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ಬೇರ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಜತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್‌ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jungle mein Mangal ! 🤯🤯

Ranveer VS Wild, an interactive special packed with thrilling adventures is COMING SOON on @NetflixIndia 😎#RanveerVsWild pic.twitter.com/ue5wGVc2Ng

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) June 10, 2022