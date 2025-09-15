ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amruthaprem._

