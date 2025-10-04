BBK12: ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್‌: ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರು

<p>ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಶುರುವಾಗಿ 6 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾರದ ಕತೆ ನಡೆಸಲು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.BBK12: ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇವರೇ.BBK12: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ .<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? </strong></p><p>‘ಅವತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಿ 12 ಜನರನ್ನು ಒಂಟಿಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ತೀರ್ಪು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ವಾರದ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ನಿಮ್ಮ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಇತ್ತಾ? ತಲೆ ಇತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಂಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಇರಬಹುದು. 11 ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>