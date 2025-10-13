ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್: ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:50 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:50 IST
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಈಗ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಂಪತಿ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ತಾಯಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ದಂಪತಿ ಹೊಸ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಣೆಗೆ ಪತಿ ಮತ್ತಿಟ್ಟು ಫೋಟೊಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಇದೇ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ /ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

