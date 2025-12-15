ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Ananya Panday |ವಿಭಿನ್ನ ಲು‌ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ
Ananya Panday |ವಿಭಿನ್ನ ಲು‌ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ
ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ

ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ

ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ 

ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ

ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ 

SandalwoodKannadaMarriageactress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT