ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:02 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ

ADVERTISEMENT
ನೀರಜಾ ಕೋನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ತೆಲುಸು ಕದ‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಜಾ ಕೋನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ತೆಲುಸು ಕದ‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಪೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದೆನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದೆನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ

entertainmentKGFKannada Film IndustrySandalwood actressSrinidhi Shetty

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT