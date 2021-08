World Elephant Day 2021: ಆನೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕರೆ

ಮುಂಬೈ: ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 12) ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವವೈಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಟಿಯರಾದ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್) ಮುಖ್ಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

Make way for Little Trunkets!

I am pleased to announce a unique art exhibition by @WWFIndia dedicated to the playful pachyderms.

This #WorldElephantDay, let’s together aim to support the conservation of the mighty Asian elephant. pic.twitter.com/Jd4hfkhyG2

— shruti haasan (@shrutihaasan) August 12, 2021