ಪುಟಿನ್‌–ಷಿ ನಡುವಿನ ಅಮರತ್ವದ ಚರ್ಚೆ: ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯಿಂದ ಸಾವಿಗೇ ಸಾವು ಸಾಧ್ಯವೇ..?

ಮೆಲ್ಬರ್ನ್: ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿಂಗ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಮರತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪದೇಪದೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚಿರಯೌವನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪುಟಿನ್ ಸಲಹೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಚರ್ಚೆ ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನಂತೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಅಮರತ್ವ ನೀಡಬಲ್ಲದೇ?

ಪುಟಿನ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯಿಂದ ಅಮರತ್ವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತು. ಕಸಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅಂಗಾಂಗವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಭ್ಯ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂಗಾಂಗವು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಕಸಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಆಸೆಯೇ ಕಮರಿದಂತಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ವಾದ.

ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಾದವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕರಕೋಶ ಬಳಸಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕುರಿತಾದರೆ, ಅದು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ, ಅದು ಸದ್ಯ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ, ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೂ, ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಮಿದುಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಹದಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಿದುಳು ಬದಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಿದುಳನ್ನೂ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಕೋತಿ, ಇಲಿ ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಔಷಧ, ಆನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ರಷ್ಯಾದಿಂದಲ ಬರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಮರತ್ವ ಸಾಧಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ