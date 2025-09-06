ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪುಟಿನ್‌–ಷಿ ನಡುವಿನ ಅಮರತ್ವದ ಚರ್ಚೆ: ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯಿಂದ ಸಾವಿಗೇ ಸಾವು ಸಾಧ್ಯವೇ..?
ಪುಟಿನ್‌–ಷಿ ನಡುವಿನ ಅಮರತ್ವದ ಚರ್ಚೆ: ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯಿಂದ ಸಾವಿಗೇ ಸಾವು ಸಾಧ್ಯವೇ..?
ಪಿಟಿಐ
Published 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:41 IST
ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಚರ್ಚೆ ಹೊಸತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಷಿ ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್‌ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನಂತೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
HealthXi JinpingVladimir PutinAge

