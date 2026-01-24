ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಮತದಾರರಾಗುವುದು, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಮತದಾರರಾಗುವುದು, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
ಸಂತೋಷ್‌ ಎಚ್‌. ಡಿ.
Published 24 ಜನವರಿ 2026, 12:30 IST
Last Updated 24 ಜನವರಿ 2026, 12:30 IST
Comments
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯನೆಂಬುದರ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ: ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಹೆಸರು!
ಬಿಹಾರ: ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಹೆಸರು!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Voter List Revision | ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
Voter List Revision | ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ

Voter ID cardElectionvoters listExplainerVoters DayVotegovernment schemesvoter awarenessprajavani special
ADVERTISEMENT