ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ: ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

<p>ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಳನ್ನು ಹಸಿ ತಿನ್ನಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಉಸ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>2–3 ಕಪ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು</p><p>ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿತುರಿ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ</p><p>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು</p><p>1–2 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p><p>ಕಾಲು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ</p><p>ಕರಿ ಬೇವು</p><p>1–2 ಈರುಳ್ಳಿ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಬೇಯಿಸಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಸ್ಲಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.</p><p>ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು: ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ 1–2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಅರಶಿಣ ಪುಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿತುರಿ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. </p><p>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಉಸ್ಲಿ.!</p>