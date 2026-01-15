ಬಹು ಬೇಗನೆ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್‌ ಮಾಡಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಸಿಪಿ

<p>ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong><br>ಹೆಸರು ಬೇಳೆ–ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಅಕ್ಕಿ– ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಹಾಲು–ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ– ಅರ್ಧ ಕಪ್ </p><p>ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ– ಕಾಲು ಕಪ್<br>ತುಪ್ಪ – 2ರಿಂದ3 ಚಮಚ <br>ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ – ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು<br>ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು– ಕಾಲು ಕಪ್<br><br><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತೊಳೆದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಲು ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಜೊತೆ 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ– ಅನ್ನದ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಸಿದ್ಧ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>