ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯ ಆಲೂ ಪರೋಟ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಸಿಪಿ

ವಾರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಆಲೂ ಪರೋಟ/ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಆಲೂ ಪರೋಟ /ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು / ಮೈದಾ

5–6 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

1/2 ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು

1/4 ಕಪ್ ಶುಂಠಿ

4–5 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

1 ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ

1 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ

1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ

1/4 ಅರಶಿನ ಪುಡಿ

1 1/2 ಚಮಚ ಖಾರಪುಡಿ 

ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಖಾರಪುಡಿ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಚಪಾತಿ/ಪರೋಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಲೂ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ನಂತರ ಪೂರಿ ಆಕಾರದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಆಲೂಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ತವದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಗು ಜತೆ ಸವಿಯಿರಿ