ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎದೆಹಾಲು: ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಎದೆಹಾಲು ಶಿಶುವಿನ ಪೋಷಣೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಕೂಡ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲು ಯಾವಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ</p><p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಬಿಹಾರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಣಂತಿಯರ ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ (U238) ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.ಬಿಹಾರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಾಣಂತಿಯರ ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ: ಅಧ್ಯಯನ.<p><strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ: </strong></p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ರಾಜ್ಯಗಳ 151 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.7ರಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಈವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಎದೆಹಾಲು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು: </strong></p><ul><li><p><strong>ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆ:</strong> ತಾಯಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ಜೀವಕಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. </p></li><li><p><strong>ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ:</strong> ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಶಿಶುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಪರಿಸರದ ವಿಷಗಳು:</strong> ಕೀಟನಾಶಕ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಲೋಹಗಳಾದ ಸೀಸ, ಪಾದರಸ ಹಾಗೂ ಯುರೇನಿಯಂ, ಇವು ತಾಯಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು:</strong> ತಾಯಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ, ಎಚ್ಟಿಎಲ್ವಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೋಂಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯ:</strong> ಕೀಟನಾಶಕಯುಕ್ತ ತರಕಾರಿ, ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ಮೀನು, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಸೋಂಕು:</strong> ಮಾಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ತನದ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ: </strong></p><ul><li><p><strong>ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು:</strong> ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ತೀವ್ರ ಅಶಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಮುಂಗಾಲು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ನರವ್ಯೂಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:</strong> ವಿಷಯುಕ್ತ ಹಾಲು ಶಿಶುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುಂಠಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಡ್ಡಿ:</strong> ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ, ಎತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ, ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:</strong> ಕೆಲವು ವಿಷಗಳು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ:</strong> ಎಚ್ಐವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡಿ ಶಿಶುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು.</p></li><li><p>ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p></li><li><p>ಸ್ತನದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು.</p></li></ul><p>ತಾಯಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಎದೆಹಾಲು ಶಿಶುವಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><em><strong>(ಡಾ. ಎನ್. ಸಪ್ನಾ ಲುಲ್ಲಾ, ಲೀಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ – ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗ, ಅಸ್ಟರ್ CMI ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>