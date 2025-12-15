ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ: ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು

<p>ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಅನೀಮಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.‘ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧನೆ’.ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳೇ ‘ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್’! ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ.<p><strong>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ:</strong> ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೇವನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು:</strong> ಹುಕ್ವರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕರುಳಿನ ಹುಳುಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳು:</strong> ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು:</strong> ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಕಲ್–ಸೆಲ್, ಅನೀಮಿಯಾದ ರಕ್ತ ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಅನೀಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿಯುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಏಕಾಗ್ರತರ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು:</strong></p><p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಖರ್ಜೂರ, ಅಂಜೂರ, ಮೊಸರು, ರಾಗಿ, ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. </p><p><strong>ಅನೀಮಿಯಾಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:</strong> </p><ul><li><p>ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೇವನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p> </li></ul><p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಪರಿಮಳ ವಿ. ತಿರುಮಲೆಶ್, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ನವಜಾತ ಶಿಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಅಸ್ಟರ್ CMI ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>