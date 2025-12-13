ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳೇ ‘ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್’! ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಮೈ–ಮನಸ್ಸುಗಳೂ ಗರಿಗೆದರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿವೆ.</p><p>Airbnb– Focaldata ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ 55 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಶೇ 55ರಲ್ಲಿ Zen G (ಜನರೇಷನ್ ಜಿ) ಅವರೇ ಅಂದರೆ ನವ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋರಡುವವ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ತಾಣಗಳೇ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಯುವ ಸಮೂಹವೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರಾಣಸಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ–ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>