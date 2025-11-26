ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಬೇಡ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಎಳನೀರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಎಳನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯ: ನ್ಯಾ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಸಲಹೆ.ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಸಪ್ತಾಹ; ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಶಿಶು ಮರಣ ಶೂನ್ಯ: ಡಿಎಚ್ಒ.<p>ಎಳನೀರು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ </p><p><strong>ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳನೀರು ಏಕೆ ಕೊಡಬಾರದು?</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಘನ ಆಹಾರವೇ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. </p></li><li><p>ಇವುಗಳು ಮಗುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಎಳೆನೀರು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p></li><li><p>ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖನಿಜಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಳನೀರು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಕ್ವವಾದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯವಾದರೂ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು:</strong></p><ul><li><p>ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಧಿ</p></li><li><p>ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು</p></li><li><p>ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ</p></li><li><p>ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ</p></li><li><p>ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ</p></li></ul><p><strong>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳನೀರು ಯಾವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ?</strong></p><ul><li><p>ಎಳನೀರನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಂತರ, ಮಗುವಿನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು.</p></li><li><p>1 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಎಳನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ.</p></li></ul><p><strong>ಪೋಷಕರಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು: </strong></p><ul><li><p><strong>ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ:</strong> ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಜೀರ್ಣಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಮಕ್ಕಳು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p></li><li><p><strong>ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ:</strong> ಎಳನೀರು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಲವಣದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:</strong> ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಳನೀರು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬಹುದು: </strong></p><p><strong>6 ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ:</strong> ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದು.</p><p><strong>6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು:</strong> ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಗಂಜಿ, ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಮುಂತಾದ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<p><em><strong>(ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ – ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು, ರೇನ್ಬೋ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>