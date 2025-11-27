ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು: ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಕೊರೆಗೋಲ್
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:19 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.. ಇದೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್.. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ.. ಇದೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೇ 17 ವಿಶ್ವ ಹೈಪರ್‌ ಟೆನ್ಶನ್‌ ದಿನ | ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೇ 17 ವಿಶ್ವ ಹೈಪರ್‌ ಟೆನ್ಶನ್‌ ದಿನ | ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Health CareBloodStrokeFertilityBP

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT