ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p>.ಆಟಗಾರರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು: ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಚೈತನ್ಯಾ.<p><strong>ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p><strong>ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ:</strong> ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರಿ:</strong> ಕೆಲಸ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.</p></li><li><p><strong>ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ:</strong> ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ:</strong> ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p><strong>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ:</strong> ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ:</strong> ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು :</strong> ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ:</strong> ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p><strong>ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ:</strong> ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮನೋವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li></ul>