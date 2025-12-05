PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯೇ..?: ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಪಿಸಿಒಡಿ (PCOD) ಎಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಒಡಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಪಿಸಿಒಡಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p><p>ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಗದೇ ಇರುವುದು. (Irregular Periods)</p><p>ಮುಖ, ಬೆನ್ನು, ಇತರ ಭಾಗಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ</p><p>ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವುದು</p><p>ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು</p><p>ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ </p><p>ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ (ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್)</p><p><strong>ಕಾರಣಗಳು</strong></p><p>ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ</p><p>ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ</p><p>ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ</p><p><strong>ಪಿಸಿಒಡಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರಳ ಉಪಾಯ</strong></p><p>ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಸೇವನೆ</p><p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಮ ಮಾಡಬೇಕು</p><p>ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡವುದು</p><p><strong>ಆಹಾರ ಕ್ರಮ</strong></p><p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಕಹಿಬೇವು ಜ್ಯೂಸ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ , ತರಕಾರಿ,ಹಣ್ಣುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>