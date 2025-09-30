ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು: ಈ ಕುರಿತು ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದನು?

<p>ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಗುವಿನಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ, ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಗುವಿನ ಯೋಚನೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. </p><p>ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಹಲವು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಜ್ಞಾತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. </p><p>ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರ ಮನೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಚೇತನ, ಉಪಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಚೇತನ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಾಂತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮನೋ ಲೈಂಗಿಕ (ಸೈಕೋ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್) ಹಂತಗಳು‘ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಡೆದ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಐದು ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><ul><li><p>ಬಾಯಿಯ ಹಂತ</p></li><li><p>ಗುದದ ಹಂತ</p></li><li><p>ಶಿಶ್ನದ ಹಂತ</p></li><li><p>ಸುಪ್ತ ಹಂತ</p></li><li><p>ಜನನಾಂಗದ ಹಂತ</p></li></ul><p>ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>