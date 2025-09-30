ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು: ಈ ಕುರಿತು ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದನು?

ಕಾವ್ಯ ಯು.
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:00 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
mental healthchildPsychologyChild Developmentcounselling psychologyHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT