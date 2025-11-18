ayurveda Medicine | ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು

<p>ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಫಂಗಲ್ ಸೋಂಕು ಇದಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದಂತೆ ಸೋಂಕುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p><p>ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದದ್ದುಗಳು</p><p>ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉರಿ</p>.ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯ ರಾಮಬಾಣ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<p><strong>ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಆಗಲು ಕಾರಣ</strong></p><p>ಟವೆಲ್, ಬಟ್ಟೆ, ಟೋಪಿ, ಮತ್ತು ಶೂಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಬಳಸುವುದು. </p><p>ಸೋಂಕು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಒದ್ದೆ ಇರುವ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಬಳಕೆ. </p><p>ಕೊಳಕು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದು. </p><p>ಒಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆ, ಸೋಪು, ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು</strong></p><p>ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಹುಳಕಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯಬೇಕು.</p><p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು</p><p>ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.</p><p>ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>