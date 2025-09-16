ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Stroke Awareness | ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು: ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅಮೂಲ್ಯ!

ಡಾ.ಕುಶ್ವಂತ್ ಕೋಳಿಬೈಲು
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಪೀಡಿತ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎರಡೆರಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕೋಮಾಸ್ಥಿತಿಗೂ ತಳ್ಳಬಹುದು.
HealthHealth AwarenessStrokeBrain Stroke

