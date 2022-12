ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ದ.ಕೊರಿಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹೀರೊಗಳು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಖಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ ಕಿರುಕುಳ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

Lunch with two Indian gentlemen who help me to post the video and save me on the street👍

Aditya & Atharva pic.twitter.com/Cu9IYOjBMb

— Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) December 2, 2022