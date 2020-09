ಇಂದಿನಿಂದ 80 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನಿಂದ (ಶನಿವಾರ) ಎಂಭತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಕೆ. ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ 230 ರೈಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ್‌, 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಎಂಭತ್ತು ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಅಥವಾ 40 ಜೋಡಿ ರೈಲುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ 230 ರೈಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾದವ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು.

Delhi: Indian Railways will start 40 pairs of special trains from today; visuals from New Delhi Railway Station. pic.twitter.com/DUAAdJF8kc

— ANI (@ANI) September 12, 2020